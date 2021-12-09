ATV'de Kurtlar Vadisi'nin varisi Yalnız Kurt'a 'Oktay Kaynarca ve Kenan İmirzalıoğlu' katılıyor iddiası
ATV'de başlayacak olan ve efsane dizi Kurtlar Vadisi'nin devamı olarak yorumlanan Yalnız Kurt'ta 'Çakır' karakteri ile hafızalara kazınan Oktay Kaynarca ile bir diğer efsaneleşmiş dizi Deli Yürek'in Yusuf Miroğlu'su Kenan İmirzalıoğlu'nun bir araya geleceği iddiası televizyon kulislerini salladı. Öte yandan dizinin 2. tanıtımındaki 'Keskin feraset keramete nal toplatırmış' repliği sosyal medyada dikkat çekti.
ATV'de yayınlanacak olan ve 'yeni Kurtlar Vadisi' olması beklenen Yalnız Kurt dizisi yayın hayatına başlamadan kadrosuna ilişkin bomba iddialar ile gündemde! Kurtlar Vadisi'nin Çakır rolüyle efsaneleşmiş oyuncusu Oktay Kaynarca ile Deli Yürek'in Yusuf Miroğlu karakteri ile oyunculuk dünyasına adım atan ve bugün en iyi erkek oyunculardan biri haline gelen Kenan İmirzalıoğlu'nun iddialı yapımda bir araya gelecekleri konuşuluyor.
Uzun süredir tanıtımları yayınlanan Yalnız Kurt dizisi için geri sayım başladı. ATV'nin yeni dönem dizilerinden biri olan ve yeni Kurtlar Vadisi olarak lanse edilen Yalnız Kurt sonunda başlıyor.
Oyuncu kadrosunda genç ve yetenekli isimlerin yer aldığı Yalnız Kurt'ta bomba gibi bir isminde sahalara geri döneceği iddia ediliyor.Osman Sınav'ın yapımcılığını üstleneceği dizinin senaryosu Murat Koca ve Alper Erze tarafından kaleme alındı.
Kadroda bomba isimler var
Daha öncesinde izlenme rekorları kıran Kurtlar Vadisi ile Deli Yürek dizilerinin yapımcı ve yönetmeni Osman Sınav müthiş bir kadronun oluşmasını beklediği yeni dizisi için oyuncu kadrosunu hazırlamaya çalışıyor. Oldukça etkili bir senaryo ve güçlü isimlerden oluşacak kadro için şimdiden iki yeni isim ortaya çıktı.