ATV Müge Anlı'da Manisalı marangoz cinayeti! Cinsel organının fotoğrafını yollamış!

ATV Müge Anlı ile Tatlı Sert programında akıllara durgunluk veren bir cinayet ele alınıyor. Manisa'da marangoz olarak geçimini sağlayan Abdurrahman Aysu'nun şüpheli ölümünde detaylar ortaya çıkmaya başladı. Öldürülen yaşlı adamın sosyal medya hesabından cinsel organını paylaştığı ortaya çıktı. Bu ayrıntıların ardından Müge anlı bunun bir 'utanç cinayeti' olabileceği hususuna dikkat çekti.