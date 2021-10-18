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ATV Müge Anlı'da itiraf: Sevgilim kardeşimi öldürüp tuvalete oturttu, kokmasın diye...

ATV Müge Anlı'da itiraf: Sevgilim kardeşimi öldürüp tuvalete oturttu, kokmasın diye...

ATV Müge Anlı ile Tatlı Sert'te cinayet filmlerini aratmayacak bir itiraf gündeme geldi. Kayıp olarak aranan kardeşi Mehmet Karahan için Müge Anlı’ya başvuran Fatma Karadağ, sevgilisinin kardeşini döverek öldürdüğünü, cesetle günlerce aynı evde kaldığını söyledi.

ATV Müge Anlı'da itiraf: Sevgilim kardeşimi öldürüp tuvalete oturttu, kokmasın diye...

ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert'te kayıp olarak aranan kardeşi Mehmet Karahan için programa çıkan Fatma Karadağ, 2017 yılında sevgili olduğu kişi tarafından kardeşinin dövülerek öldürüldüğünü, cesetle günlerce aynı evde kaldığını iddia etti.

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ATV Müge Anlı'da itiraf: Sevgilim kardeşimi öldürüp tuvalete oturttu, kokmasın diye...

Canlı yayında akıl almaz iddialar

Manisa’da yaşayan 38 yaşındaki Mehmet Karahan, 2017 yılında şüpheli bir şekilde kayboldu. O günden bu yana kayıp olarak aranan kardeşi Mehmet Karahan ile ilgili Müge Anlı’ya başvuran Fatma Karadağ, canlı yayında akıl almaz iddialarda bulundu.

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ATV Müge Anlı'da itiraf: Sevgilim kardeşimi öldürüp tuvalete oturttu, kokmasın diye...

Cesedin bulunması ve gerçeklerin açığa çıkması için Müge Anlı’dan yardım istedi

O dönem kocasından kaçıp birlikte yaşamaya başladığı Cemal Durmaz tarafından kardeşinin para mevzusu yüzünden dövülerek öldürüldüğünü iddia eden Fatma Karadağ, cesedin bulunması ve gerçeklerin açığa çıkması için Müge Anlı’dan yardım istedi.

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ATV Müge Anlı'da itiraf: Sevgilim kardeşimi öldürüp tuvalete oturttu, kokmasın diye...

Kardeşinin ölümünün ardından evde günlerce cesetle beraber kaldıklarını söyleyen Fatma Karadağ, yaşadığı kan donduran anları da canlı yayında paylaştı.

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