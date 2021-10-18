ATV Müge Anlı'da itiraf: Sevgilim kardeşimi öldürüp tuvalete oturttu, kokmasın diye...

ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert'te kayıp olarak aranan kardeşi Mehmet Karahan için programa çıkan Fatma Karadağ, 2017 yılında sevgili olduğu kişi tarafından kardeşinin dövülerek öldürüldüğünü, cesetle günlerce aynı evde kaldığını iddia etti.