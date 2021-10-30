ATV Müge Anlı'da günlerdir aranan Bilsen Pirpor'un öldüğü ortaya çıktı! Yürek burkan detay

KIRKLARELİ Lüleburgaz Deresi'nde 7 Eylül'de bulunan kimliği belirsiz cenazenin, 21 Ağustos'tan bu yana Müge Anlı'da kayıp olarak aranan Bilsen Pirpor'a ait olduğu ortaya çıktı. Adli Tıp Kurumu'na giderek cenazeyi fotoğraflarından teşhis eden ağabey Şuayip Vatansever, kardeşinin cinayete kurban gittiğini, tek şüphelinin ise Pirpor'un yalan makinesi sevgilisi Yüksel Yıldırım olduğunu ileri sürdü. Talihsiz kadının, kimsesizler mezarlığına gömüldüğü öğrenildi.