ATV Müge Anlı Tatlı Sert'te tüyler ürperten Gülümser Bulut cinayetinde seri katil detayı

ATV'de yayınlanan Müge Anlı'nın programında İzmir'de 18 Ağustos 2018 tarihinde evinde çekyatın altında ölü olarak bulunan Gülümser Bulut cinayetinde ortaya çıkan yeni bilgiler ile Yunus Kahraman en büyük şüpheli durumuna düştü. Gülümser Bulut'u son gören kişi olduğu tahmin edilen Yunus Kahraman'ın daha önce 2 cinayet işlediği ortaya çıkarken Nilgün Karlı cinayetinin, Gülümser Bulut cinayetiyle benzerliği şok etkisi yarattı. Peki Gülümser Bulut'un katili seri katil mi? Yunus Kahraman'ın annesi Hacer Uyar ve Gülümser Bulut'ın kızı Hatice Ayhan'ın işlenen cinayet ile ilgili ne gibi bir alakası var? Bütün bu soruların cevabı aranırken ortaya çıkan telefon görüşmelerdeki detaylar ise herkesi şoke etti.