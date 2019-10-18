ATV Müge Anlı Tatlı Sert'te tüyler ürperten Gülümser Bulut cinayetinde seri katil detayı
ATV'de hafta içi her gün yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında İzmir'de evinde cesedi bulunan Gülümser Bulut'un cinayetinde en büyük şüpheli Yunus Kahraman ve Hatice Ayhan olurken ortaya çıkan belgeler seri katil detayı dikkat çekti.
ATV'de yayınlanan Müge Anlı'nın programında İzmir'de 18 Ağustos 2018 tarihinde evinde çekyatın altında ölü olarak bulunan Gülümser Bulut cinayetinde ortaya çıkan yeni bilgiler ile Yunus Kahraman en büyük şüpheli durumuna düştü. Gülümser Bulut'u son gören kişi olduğu tahmin edilen Yunus Kahraman'ın daha önce 2 cinayet işlediği ortaya çıkarken Nilgün Karlı cinayetinin, Gülümser Bulut cinayetiyle benzerliği şok etkisi yarattı. Peki Gülümser Bulut'un katili seri katil mi? Yunus Kahraman'ın annesi Hacer Uyar ve Gülümser Bulut'ın kızı Hatice Ayhan'ın işlenen cinayet ile ilgili ne gibi bir alakası var? Bütün bu soruların cevabı aranırken ortaya çıkan telefon görüşmelerdeki detaylar ise herkesi şoke etti.
İzmir'in Konak ilçesinde yaşayan 66 yaşındaki Gülümser Bulut Ağustos 2018'de evindeki çekyatın altında battaniye sarılı halde aynı evde yaşadığı kızı Hatice Ayhan ve akrabası Hacer hanım tarafında ölü bulundu. İddialara göre Hatice Ayhan 3 gün boyunca annesi Gülümser hanımdan haber alamamış ve sonunda Yunus Kahraman'ın annesi olan Hacer hanım ile birlikte evde arama yaptı gelen kokulardan sonra ise çekyatın altındaki annesinin cesedini buldu.
Olayın polise bildirilmesinden sonra ise olay yerine gelen cinayet büro ekipleri evde inceleme başlattı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Hatice Ayhan verdiği çelişkili ifadeler sebebiyle olay gecesi sevk ediliği adliyede tutuklandı ve 7 ay ceza evinde kaldıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi. Aynı suçtan tutuklu yargılanan Yunus beyde yine tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.
1999 yılında İzmir'de işlenen bir cinayetin katili olan Yunus Kahraman annesi olan Hacer Uyar'ın diğer cesedi bulan kişi olması ile dikkatleri üzerine çekerken güvenlik güçlerinin yaptığı inceleme sonrası ortaya çıkan telefon detayı herkesi şoke etti. Yunus Kahraman'ın telefon kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, Hacer Uyar ile Yunus Kahraman'ın telefonda Gülümser Bulut'un cesedi hakkında konuştuğunu tespit etti.