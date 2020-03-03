ATV Müge Anlı Tatlı Sert'te Sezai Harman'ın eşinin yasak aşk fotoğrafı çıktı

Annem zehirleri ortadan kaldırdı

Sezai Harman'ın ölümündeki şüpheler üzerine jandarma ekiplerinin evde arama yaptığı ve yakınlarının ifadesine başvurduğu da öğrenildi. Kızının canlı yayında yaptığı açıklamalar ise tüyler ürpertti. Sezai beyin kızı jandarma ekipleri eve geldiğinde "Komutana zehrin olduğu yeri gösterdim.O sırada annem bana işaret edip 'Her şeye karışıyorsun sen ağzını tutsana sen' dedi. Komutanda annemin hareketini gördü ne diyor o dedi. Bende anneme kondurmadım komutana başka bir şey söyledim o an da kıvırdım olayı. Bir zaman sonra gittim baktım oraya ne zehirler kalmış ne başka bir şey. Annem orayı temizlemiş." açıklamalarını yaptı.