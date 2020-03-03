ATV Müge Anlı Tatlı Sert'te Sezai Harman'ın eşinin yasak aşk fotoğrafı çıktı
ATV canlı yayınında Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Manisalı çiftçi Sezai Harman'ın eşi Ayşe Harman hakkında bomba iddialar ortaya atıldı.
ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Manisa'da yaşayan evli ve iki çocuk babası Sezai Harman'ın eşi Ayşe Hanım tarafından zehirlenerek öldürüldü iddiası canlı yayında araştırılmaya devam ediliyor. Akıl almaz ölüm hakkında çeşitli iddialar ortaya atılırken, Müge Anlı, Sezai beyin ölümüyle ilgili vücudunda zehir bulunduğunu açıkladı. Yaşanan gelişmelerin ardından canlı yayında Ayşe Hanımın sevgilisi olduğu iddia edilen kişi ile görüntüleri ortaya çıktı.
Müge Anlı'da ölümü araştırılan 64 yaşındaki Sezai Harman, 18 Mart 2019 tarihinde Manisa Ahmetli'deki evinde fenalaştıktan sonra hastaneye götürüldü. Aile Sezai Bey'in, eşi Ayşe Hanım'ın zehirleyerek öldürdüğünden şüphelendiklerini ileri sürdü. Ayşe Hanım'ın kızları da üvey babalarını annelerinin zehirlemiş olabileceğini iddia etti. Ortaya çıkan Adli Tıp Raporu ise bunu doğrular nitelikte.
Müge Anlı canlı yayında zehirlenme iddiası hakkında Adli Tıp Raporunu hakkında şu açıklamayı yaptı;
-"Adli tıp raporunda ölüm nedeni olarak zehirlenme birebir gösterilmiyor ama zehir var vücudunda. Bir yıl önce yatırıldığında da yine zehir var vücudunda yine bir yıl sonra hastaneye gittiğinde yani öldüğü vakada da zehirlenme var"
Annem zehirleri ortadan kaldırdı
Sezai Harman'ın ölümündeki şüpheler üzerine jandarma ekiplerinin evde arama yaptığı ve yakınlarının ifadesine başvurduğu da öğrenildi. Kızının canlı yayında yaptığı açıklamalar ise tüyler ürpertti. Sezai beyin kızı jandarma ekipleri eve geldiğinde "Komutana zehrin olduğu yeri gösterdim.O sırada annem bana işaret edip 'Her şeye karışıyorsun sen ağzını tutsana sen' dedi. Komutanda annemin hareketini gördü ne diyor o dedi. Bende anneme kondurmadım komutana başka bir şey söyledim o an da kıvırdım olayı. Bir zaman sonra gittim baktım oraya ne zehirler kalmış ne başka bir şey. Annem orayı temizlemiş." açıklamalarını yaptı.