ATV Müge Anlı Tatlı Sert'te kendini aklamak için yerlere yattı Kemal Büyükdeniz'in katili çıktı

ATV'de ekranlara gelen Müge Anlı ile Tatlı Sert programında, 5 Ağustos günü yaylada silahla vurularak öldürülen 48 yaşında Kemal Büyükdeniz'in katili Hüseyin Kasnakçı cinayeti itiraf etti. Hüseyin Kasnakçı ile birlikte gözaltına alınan 4 şüphelinin sorgusu devam ederken cinayet ayrıntıları herkesi şoke etti.