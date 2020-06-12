ATV Müge Anlı Tatlı Sert'te canlı yayında Sinop'taki esrarengiz yangında şoke eden itiraf
ATV ekranlarından yayınlanan Müge Anlı'nın programında Sinop'ta Nisan 2019 yılında yanan evdeki 3 kişinin akıbeti araştırılırken canlı yayındaki itirafa herkesi şoke etti.
ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı İle Tatlı Sert programında Sinop'un Türkeli ilçesine bağlı Yazılı Köyünde 22 Nisan 2019 yılında çıkan yangında Özkaya ailesine ait müstakil binada çıkan yangın sonrasında evde olduğu düşünülen 3 kişinin yaşadığı veya öldüğüne dair henüz bir belirtiye rastlanmadı. Yangının ardından olay yerinde yapılan incelemede herhangi bir ölüm belirtisine rastlanılmazken Özkaya ailesinden 3 kişinin birileri tarafından öldürüldüğü ve olayı örtpas etmek için yangını çıkardığı iddialarının yanı sıra kaçırıldığı iddiaları üzerinde duruluyor. Peki Sinop'taki yangında 3 kişiye ne oldu son durum ne? Canlı yayındaki itiraf ise programa damga vurdu.
Geçtiğimiz yıl Nisan ayında Sinop'un Türkeli ilçesinde tek katlı ahşap evde çıkan ve 3 kişinin hayatını kaybettiği iddia edildi. Yangın sonrasında yapılan arama çalışmalarında üç kişinin cenazesine ulaşılamadı.
Yapılan incelemede evin enkazında bulunan yanmış haldeki kemiklerin Hanife Özcan'a (105) ait olduğu, kızı Nurten Özkaya (28) ve torunu Ramazan'ın (4) cesetlerinin ise bulunamadığı iddia edildi.
Enkazda kemiklerin karışmış olabileceği ileri sürüldü. Yapılan incelemelerin ardından bulunan kemiklerin de hayvan kemikleri olduğu öğrenildi.