ATV Müge Anlı Tatlı Sert'te Burhan Aykurt olayında yeni gelişme! Cesedi bakın nerede bulundu

ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Muğla’nın Fethiye ilçesinde "İzmir’e gideceğim" diye evden ayrılan 15 aydır kayıp olan 35 yaşındaki Burhan Aykurt’u devam eden aramam çalışmaları sonucu bu gün üzücü haber geldi. Talihsiz adamın cesedi ormanlık alanda bulundu. Peki Burhan Aykurt kim neden öldürdü? Burhan Aykurt ağabeyi Mahmut Aykurt'un cinayet ile ilgili ilgisi var mı? Detaylar haberimizde...