ATV Müge Anlı Tatlı Sert canlı yayın ne zaman başlayaca? Yapımcıdan açıklama
ATV'de haftaiçi her gün ekrana gelen ve koronavirüs (COVID-19) sebebiyle canlı yayına ara veren Müge Anlı'nın programında "50 kişinin tazminatsız işten çıkartıldığı" iddia edilmişti. Konu ile ilgili yapımcı şirketten açıklama geldi. Yapımcı şirket ayrıca canlı yayınların ne zaman başlayacağını da açıkladı.
ATV Ekranlarından yayınlanana Müge Anlı ile Tatlı Sert programı koronavirüs (COVID-19) sebebiyle canlı yayınına ara vermiş ve eski bölümleri yayınlanmaya başlanmıştı. Yayına ara verilmesinden sonra dün ortaya atılan "50 kişi tazminatsız işten çıkarıldı" iddiasına yapımcı şirketten açıklama geldi. Yapımcı şirket ayrıca canlı yayınlara ne zaman dönüleceği ile ilgilide bilgi verdi.
ATV’nin en çok izlenen programlarından Müge Anlı ile Tatlı Sert'in, yayına ara vermesinin ardından 50 çalışanın görevine son verildiği iddiasıyla ilgili yapımcı şirketten açıklama geldi.
İddiaları yalanlayan şirket, "Çalışanlarımız bile biliyor böyle bir şey olmadığını ve bizi arayıp sormuyorlar. SGK çıkışları yapılmadı, maaş alamama durumu yok" dedi.
MedyaTava'ya açıklamada bulunan Mavi Klaket Yapım yönetimi iddiaları yalanladı. Açıklamada, "Müge Anlı ile Tatlı Sert ekibinde 61 kişi çalışıyor. Haber ekibi ve istihbarat ekibi evde çalışıyor. Montaj ekibi burada. Koronavirüs nedeniyle geçici bir süre yayına ara verdik.