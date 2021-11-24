ATV Müge Anlı canlıda Ordulu türkücünün 'tatlı dille' milyonluk vurgunu skandalı
ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında 47 yaşındaki Safiye Çallı, sosyal medyadan tanıştığı türkücü sevgilisi Cüneyt Demiral tarafından, 'tatlı dille' yaklaşık 600 bin lira dolandırıldığını iddia etti. Müge Anlı'nın araştırmaları sonrası türkücünün onlarca kadını aynı yolla dolandırdığı ortaya çıktı.
ATV Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında akıllara durgunluk veren bir 'dolandırma' hikayesi ortaya çıktı. Müge Anlı'ya başvuran 47 yaşındaki Safiye Çallı, 25 yıllık evliliğini noktaladıktan sonra, sosyal medyadan tanıştığı türkücü sevgilisi Cüneyt Demiral tarafından yaklaşık 600 bin lira dolandırıldığını ileri sürdü. Çallı, Demiral'ın güzel sözlerle kandırıp kendisine aşık ettiğini söylediği Cüneyt Demiral'ın, kısa süre içinde onlarca kadını dolandırdığını Müge Anlı ortaya çıkardı. Müge Anlı, Safiye Çallı isimli talihsiz kadının, Cüneyt Demiral'ın mağdurlarından yalnızca bir tanesi olduğunu çok geçmeden ortaya çıkardı.
Ankara'da yaşayan 47 yaşındaki Safiye Çallı, 23 Mart 2021 tarihinde geçimsizlik sebebiyle 25 yıllık evliliğini noktaladı. Eşinden ayrıldıktan sonra sosyal medyadan türkücü olduğu için takipleştiği evli ve kendisinden 15 yaş küçük Cüneyt Demiral ile görüşmeye başladı.
Tüm birikimini evlilik vaadiyle kaybetti
Yaşını ve evliliğini Safiye Çallı'dan gizleyen Demiral, bu süre içinde işsizliğini bahane ederek para istemeye başladı. Kısa sürede güzel sözlerle kendisine aşık ettiği talihsiz kadının iki evini sattıran Cüneyt Demiral, aldığı paralarla ortadan kayboldu. Geçimini evlere temizliğe giderek sağladığını ve tüm birikimini evlilik vaadiyle kaybettiğini söyleyen Safiye Çallı, Müge Anlı'dan yardım istedi.
Ailesi bile yaka silkiyor! Onlarca kadını videolu şantajla dolandırmış
Onlarca kadını evlilik vaadiyle dolandırdığı canlı yayına bağlanan tanıklarla öğrenilen Cüneyt Demiral'ın kadınların özel videolarını çekip şantaj yaptığı da ortaya çıktı. Yayına bağlanan akrabası aynı zamanda da piyanisti olan Mesut Çayıroğlu, "İsmini bilmediğim daha onlarca kadını dolandırdı. Şarkı söylerken bile kadınlardan para alıyordu. Biraz eli yüzü düzgün biri... O nedenle kadınları rahatlıkla kandırıyor. O paraları çoktan harcamıştır" diye konuştu. Oğlunun dolandırıcı olduğunu kabul eden baba Kemal Demiral ise "Safiye'nin iki evini sattı. Parasını vermedi. Oğlum bile demek istemiyorum" dedi.