ATV Müge Anlı canlı yayınında şoke eden olay! Kendini odaya kilitledi

Bekleyen muhabire kapıyı açmamak için direndi, kapıyı kitledi

Hanife Fındık ile Bayram'ın mesajlaşma görüntüsü de yayın sırasında yayınlandı. Hanife Fındık’ın, "Sana korkudan diyemedim, tümör var bende, hastaneye gideceğim. Yanımda takılar var bir şey yok merak etme." yazdığı görüldü.Stüdyoda olaya ilişkin tartışmalar devam ederken, Fındık’ın eşi Bayram, konuşmak istemediğini belirtip kendisini odaya kilitledi. Bekleyen muhabire kapıyı açmamak için direnen Bayram Fındık, hem Müge Anlı’yı hem stüdyodakileri şaşırttı.