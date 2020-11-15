ATV Milyoner'de bir ilki gerçekleştirdi! Buket Ela Demirel Erol bakın ne kadar kazandı
Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster programında Buket Ela Demirel Erol bir ilki gerçekleştirdi.
Kim Milyoner Olmak İster programında ekrana gelen bölümünde yarışmacı olarak katılan Buket Ela Demirel Erol, ilk sorudan itibaren gösterdiği başarılı performansla geceye adeta damga vurdu.
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Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyoloji Bölümü mezunu olan Buket Ela Demirel Erol, 2 yaşındayken geçirdiği havale nedeniyle işitme engeli bulunuyor.
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İşitme cihazının sadece mekanik sesleri algılamasında etkisi olduğunu söyleyen Buket Ela Demirel Erol insanları dudak okuma becerisi sayesinde anladığını belirtti.
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Buket Ela Demirel Erol, Boğaziçi Üniversitesi Dil bilim Bölümünde araştırma görevlisi olarak çalışıyor ayrıca çocuklara gönüllü olarak işaret dili dersleri veriyor.
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