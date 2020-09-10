ATV Kuruluş Osman'da Cüneyt Arkın rüzgarı! Sadece fragmanı yetti işte yeni oyuncular
Burak Özçivit'in başrolünde olduğu ATV dizisi Kuruluş Osman'ın fragmanı yayımlandı, Cüneyt Arkın'ı uzun sürenin ardından televizyonda görenler sosyal medyayı salladı.
TRT 1 ekranlarında beş sezon boyunca Diriliş Ertuğrul olarak yayımlanan ardından final yapmasıyla ATV ekranlarında Kuruluş Osman olarak devamı niteliğinde yayımlanan dizide başroller de Engin Altan Düzyata iken Burak Özçivit olarak değişmişti.
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Düzyatan'ın hayran kitlesi yeni dizi Kuruluş Osman'da da görmek istese de bu mümkün olmadı fakat Kuruluş Osman dizisine Engin Altan Düzyatan haricinde birçok ünlü isim katıldı.
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Yeni sezona bomba bir hazırlık yapan Kuruluş Osman dizisi resmen transferlere doymadı ve her hafta bir yeni oyuncunun dizinin kadrosuna katıldığını belirtti.
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Kuruluş Osman'ın yeni sezon oyuncularından biri ise ortalığı fena salladı usta oyuncu Cüneyt Arkın, dizinin kadrosuna katıldı.
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