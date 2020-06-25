BIST 114.279
DOLAR 6,86
EURO 7,72
ALTIN 389,51

ATV Kuruluş Osman sezon finali yaptı! Burak Özçivit'ten bomba veda paylaşımı

ATV'de Burak Özçivit'in başrolde oynadığı Kuruluş Osman dün akşam ekranlara gelen sezon finaliyle veda etti. Özçivit, yaptığı paylaşımla yeni sezonda görüşmek üzere dedi.

TRT'de yayımlanan ve reytingleri alt üst eden Diriliş Ertuğrul'un ardından ATV ekranlarından izleyiciyle buluşan Kuruluş Osman, 24 Haziran Çarşamba akşamı ekrana gelen 27. bölümüyle sezon finali yaptı. 

113

Yapımcılığını Bozdağ Film’in üstlendiği Kuruluş Osman, 27. bölümüyle sezon finali yaptı. Sevilen dizinin başrol oyuncusu Burak Özçivit, sosyal medya hesabı Instagram'dan, "Sezon finali...Yeni sezonda görüşmek üzere" cümlelerini kullandı. 

213

Kuruluş Osman'ın sezon finali özeti

Düğün toyuna Sofia tarafından kurulan tuzaktan kurtulan Osman Bey, gazaya tüm gücüyle devam ederken, bir süredir mecburi ittifak yaptığı Balgay'la nihayet kozlarını paylaşıyor. 

313

Balgay'ın, Kongar üzerinden kendilerine kurduğu tuzakla karşıya kalan Osman Bey ve Alpleri, Balgay'a karşı harekete geçiyor. Hazan Hatun'un gelişi obada dengelerideğiştirir. O, kömür karası gözleriyle, gaza ve hürriyet ateşini tutuşturacaktı. Adı, Ertuğrul Gazi oğlu Osman'dı… 

413