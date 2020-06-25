ATV Kuruluş Osman sezon finali yaptı! Burak Özçivit'ten bomba veda paylaşımı
ATV'de Burak Özçivit'in başrolde oynadığı Kuruluş Osman dün akşam ekranlara gelen sezon finaliyle veda etti. Özçivit, yaptığı paylaşımla yeni sezonda görüşmek üzere dedi.
TRT'de yayımlanan ve reytingleri alt üst eden Diriliş Ertuğrul'un ardından ATV ekranlarından izleyiciyle buluşan Kuruluş Osman, 24 Haziran Çarşamba akşamı ekrana gelen 27. bölümüyle sezon finali yaptı.
Yapımcılığını Bozdağ Film’in üstlendiği Kuruluş Osman, 27. bölümüyle sezon finali yaptı. Sevilen dizinin başrol oyuncusu Burak Özçivit, sosyal medya hesabı Instagram'dan, "Sezon finali...Yeni sezonda görüşmek üzere" cümlelerini kullandı.
Kuruluş Osman'ın sezon finali özeti
Düğün toyuna Sofia tarafından kurulan tuzaktan kurtulan Osman Bey, gazaya tüm gücüyle devam ederken, bir süredir mecburi ittifak yaptığı Balgay'la nihayet kozlarını paylaşıyor.
Balgay'ın, Kongar üzerinden kendilerine kurduğu tuzakla karşıya kalan Osman Bey ve Alpleri, Balgay'a karşı harekete geçiyor. Hazan Hatun'un gelişi obada dengelerideğiştirir. O, kömür karası gözleriyle, gaza ve hürriyet ateşini tutuşturacaktı. Adı, Ertuğrul Gazi oğlu Osman'dı…