ATV Kuruluş Osman dizisinin kadrosuna dünyaca ünlü isim katıldı işte yılın transferi
ATV'nin fenomen dizisi Kuruluş Osman'a yeni isimler katılmaya devam ediyor. Son katılan isim ise dünyaca ünlü.
İkinci sezonuyla beraber yepyeni isimleri kadrosuna katan Kuruluş Osman transferlerine doymuyor. Son olarak dünyaca ünlü bir isim Kuruluş Osman dizisine transfer oldu. Dizinin dikkat çeken yeni transferi, dünyaca ünlü Azerbaycanlı kick boksçı Zabit Samedov oldu.
Zabit Samedov'un "Kuruluş Osman" kadrosunda yer alması özellikle Türk dünyasında heyecan yaratırken, ünlü kick boksçunun kadroya katıldığını dizinin yapımcısı, senaryo yazarı ve proje tasarımcısı Mehmet Bozdağ, sosyal medya hesaplarından şu sözlerle duyurdu:
"Tüm dünyada başarılarıyla göğsümüzü kabartan Azerbaycanlı kick boks ustası Zabit Samedov, Kuruluş Osman dizisine katıldı. Can Azerbaycan'a selam olsun. Ordularımız Muzaffer olsun"
Öte yandan Samedov, dizinin bu çarşamba yayınlanacak 35'inci bölümünde ilk kez seyirci karşısına çıkacak.