ATV Kuruluş Osman dizi setinde küfür eden ve hapsi istenen Burak Özçivit çalışmaya razı!

"Kamuya yararlı işte gönüllü çalışmaya" da razı!

Beykoz'da dizi çekimleri sırasında set çalışanlarına küfür ettiği iddiasıyla hakkında 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılan oyuncu Burak Özçivit, çekimler esnasında 3 gün üst üste alınmayan önlemler nedeniyle attan düştüğünü, 4'üncü gün set amiriyle sahne çekimlerinde tartıştığını ve herhangi bir hakarette bulunmadığını iddia etti. Özçivit, ayrıca "Ayrıca kamuya yararlı işte gönüllü çalışmayı da kabul ederim" dedi.