ATV Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran yarışmacı! 2. soruda elendi

Yasan, 20 yıl kadar Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görev yaptı. Çevresi tarafından 'Mercan Dede' lakabıyla da anılan Murat Yasan, 1998 yılından beri sayısız kere paraşüt atlayışı yapıyor ve 2010 yılında ölümden döndü.