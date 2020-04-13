ATV Kim Milyoner Olmak İster'de futbol sorusu merak konusu oldu!

Ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun başarılı sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacı adayına sorulan spor kategorisindeki soru sosyal medyanın gündemine oturdu. 30 bin TL değerindeki "Futbolcuyken Türkiye'de en üst ligde gol kralı olan teknik direktör hangisidir?" sorusu merak edildi.