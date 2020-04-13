ATV Kim Milyoner Olmak İster'de futbol sorusu merak konusu oldu!
ATV ekranlarının uzun soluklu yarışma programı Kim Milyoner Olmak ister'de yarışmacıya sorulan "Futbolcuyken Türkiye'de en üst ligde gol kralı olan teknik direktör hangisidir?" sorusu gündeme oturdu.
Ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun başarılı sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacı adayına sorulan spor kategorisindeki soru sosyal medyanın gündemine oturdu. 30 bin TL değerindeki "Futbolcuyken Türkiye'de en üst ligde gol kralı olan teknik direktör hangisidir?" sorusu merak edildi.
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ATV'nin reyting rekortmeni yarışması Kim Milyoner'de sorulan soru günün en çok konuşulanı olurken, izleyicilerde sorunun cevabını merak edip aramaya koyuldular.
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Kim Milyoner'in 881. bölümünde yarışmacı Ercan Bey'e sorulan soru izleyenler tarafından merak konusu oldu.
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Yarışmacının cevap vermekte zorlandığı "Futbolcuyken Türkiye'de en üst ligde gol kralı olan teknik direktör hangisidir?" sorusu oldu.
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