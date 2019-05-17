ATV iddialı dizinin fişini çekti! İzleyenleri şoke eden karar
Aylarca tanıtımı yapıldıktan sonra geçtiğimiz Nisan ayında ATV ekranlarında izleyiciyle buluşan sevilen dizinin final yapacağı öğrenildi.
Kanallar, kendilerini reytinglerde memnun etmeyen dizilerini bir bir finale sürüklemeye devam ediyor. Yaz sezonuna diziler çekmek için yapımcılarla bir bir anlaşan kanallar, önümüzdeki sezon için de hazırlıklarını yapmayı sürdürüyor. Son olarak ise ATV'de büyük umutlarla yayın hayatına başlayan bir dizinin final yapacağı öğrenildi.
Deniz Yorulmazer'in yönetmen koltuğuna oturduğu, başrollerinde ise Binnur Kaya, Gökhan Alkan, Damla Colbay ve Gülcan Arslan'ın bulunduğu 'Zengin ve Yoksul' dizisi için final kararı alındı. Yayınlandığı son 6. bölümüyle Total'de 25. sırada kendisine yer bulabilen Zengin ve Yoksul'un, önümüzdeki hafta yayınlanacak 8. bölümüyle ekranlara veda etmesi bekleniyor.
Peki Zengin ve Yoksul'un hikayesi neydi?: İstanbul'da aynı semtte, iki farklı ev iki farklı dünya... Yokuşun dibinde geçim derdiyle boğuşan Berringiller, ve kendilerine tepeden bakan zengin akrabaları Erdemliler…
Ve Berrin köprüyü geçene kadar ayıya dayı demek için küçüldükçe küçülürken… Nihal bu bitimsiz köprüyü bir hamlede atlamak isterken… Köprüden geçmek dahi istemeyen bir Veli…