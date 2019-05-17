ATV iddialı dizinin fişini çekti! İzleyenleri şoke eden karar

Kanallar, kendilerini reytinglerde memnun etmeyen dizilerini bir bir finale sürüklemeye devam ediyor. Yaz sezonuna diziler çekmek için yapımcılarla bir bir anlaşan kanallar, önümüzdeki sezon için de hazırlıklarını yapmayı sürdürüyor. Son olarak ise ATV'de büyük umutlarla yayın hayatına başlayan bir dizinin final yapacağı öğrenildi.