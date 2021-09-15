ATV Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin ve Cedi Osman evleniyor Kapadokya'da evlilik teklifi

KAPADOKYA'da romantik evlilik teklifi... ATV'de yayınlanan ve nisan ayında final yapan Hercai dizisinin "Reyyan" karakterini canlandıran Ebru Şahin ile NBA takımlarından Cleveland Cavaliers forması giyen Cedi Osman, bir yıldır devam eden mutlu beraberliklerini evlilikle taçlandırıyorlar. Cedi Osman, Kapadokya'da Ebru Şahin'e evlilik teklifi etti. Ebru Şahin o anların fotoğrafını sosyal medya hesabında "I said yes" (Evet dedim) diye paylaştı.