ATV Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin ve Cedi Osman evleniyor Kapadokya'da evlilik teklifi
ATV Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin ve NBA takımlarından Cleveland Cavaliers forması giyen milli basketbolcu Cedi Osman evleniyor. Cedi Osman'dan Ebru Şahin'e Kapadokya'da Instagram'ı sallayan evlilik teklifi...
KAPADOKYA'da romantik evlilik teklifi... ATV'de yayınlanan ve nisan ayında final yapan Hercai dizisinin "Reyyan" karakterini canlandıran Ebru Şahin ile NBA takımlarından Cleveland Cavaliers forması giyen Cedi Osman, bir yıldır devam eden mutlu beraberliklerini evlilikle taçlandırıyorlar. Cedi Osman, Kapadokya'da Ebru Şahin'e evlilik teklifi etti. Ebru Şahin o anların fotoğrafını sosyal medya hesabında "I said yes" (Evet dedim) diye paylaştı.
Yaz boyu arkadaşlarının düğünlerine katılan çift evlenmeye karar verdi. Cedi Osman, Ebru Şahin'e oldukça romantik bir hazırlık yaparak Kapadokya'da balonları seyrettikleri anda evlilik teklifinde bulundu.
Cedi Osman da Instagram hesabından o romantik anları paylaşırken "She said yes" (Evet dedi) notunu düştü.
Her iki ünlü ismin de dostları, sevenleri ve ünlüler camiasından arkadaşları, fotoğrafları beğeni ve yorum yağmuruna tuttu.