ATV Hercai'in yıldızı İlay Erkök'ten şoke eden itiraflar 'Eti ve balığı çiğ yiyorum'

"Aslında benim yemeğe ihtiyacım yok. Her şeyi çiğ yiyebiliyorum. Oradaki çiğ balığı, deniz canlılarını yiyebilirim. Ama almak istediğim şeylerden biri herhalde meyveler olur. Meyve çok seviyorum. Özellikle kırmızı meyveler, karpuz çok severim. Mantı isterdim, yoğurtlu sarımsaklı. Suşi isterdim bir de."