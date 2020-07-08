ATV Hercai'in yıldızı İlay Erkök'ten şoke eden itiraflar 'Eti ve balığı çiğ yiyorum'
ATV'de yayımlanan Hercai dizisinin yıldızı İlay Erkök, YouTube kanalında hakkında merak edilen soruları yanıtladı. Her şeyi çiğ yiyebildiğini söyleyen oyuncunun itirafları şaşırttı.
ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Hercai'de Yaren karakterine hayat veren ve rolü ile izleyicileri ekran karşısına kilitleyen İlay Erkök, YouTube kanalı Bi' Başka'dan İrem Erbaş'a samimi açıklamalarda bulundu. Hayatıyla ilgili tüm merak edilen sorulara içtenlikle cevap veren Erkök, yemek zevkinden de bahsetti.
Hercai'nin çekimlerinin Ağustos ayında başlayacağı müjdesini de veren İlay Erkök, dizideki karakteriyle hiç ilgisinin olmadığını hatta sokakta yürürken kendisini tanıyamadıklarını söyledi. Genç oyuncu "Bir adaya düşsen yanına alacağın 3 yemek ne olurdu?" sorusuna ise şu cevabı verdi:
"Aslında benim yemeğe ihtiyacım yok. Her şeyi çiğ yiyebiliyorum. Oradaki çiğ balığı, deniz canlılarını yiyebilirim. Ama almak istediğim şeylerden biri herhalde meyveler olur. Meyve çok seviyorum. Özellikle kırmızı meyveler, karpuz çok severim. Mantı isterdim, yoğurtlu sarımsaklı. Suşi isterdim bir de."
Oyuncu, "İlay'ın bugüne kadar hiç kimsenin duymadığı, takipçilerini şaşırtacak nesi var?" sorusu üzerine ise şu cevabı verdi: