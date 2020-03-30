ATV Gel Dese Aşk oyuncusu Erkan Petekkaya'ya Elçin Sangu'dan sert tepki
ATV'nin yeni dizisi Gel Dese Aşk'ın başrol oyuncularından Erkan Petekkaya ve set ekibi, koronavirüs nedeniyle dizi setlerine ara verenler için çektikleri video ile tepki çekti. Nurgül Yeşilçay, kavgalı olduğu Petekkaya'ya sert çıkmıştı ki Elçin Sangu da 'Yazık' diyerek tepkisini dile getirdi.
ATV ekranlarında yayımlanmaya yeni başlayan, birbirinden ünlü isimlerin bulunduğu dizi Gel Dese Aşk'ın başrol oyuncularından Erkan Petekkaya, birçok ünlü ismin tepkisini çekti. Koronavirüs salgını nedeniyle birçok dizi setine ara verildi. Zaruri olmadıkça evden çıkılmaması gereken bu günlerde birçok kişinin dip dibe çalıştığı dizi setleri de ara vererek koronavirüs tedbirlerini aldı.
Fakat ATV'de yayımlanan Gel Dese Aşk dizisinin çekimleri hala devam ediyor. Koronavirüse rağmen çekimleri devam eden dizinin oyuncularından Erkan Petekkaya ise diğer dizi setlerinin çekime ara vermesini şaşırtıcı bir şekilde eleştirince tepkilerin hedefi oldu.
Erkan Petekkaya’nın koronavirüs videosuna meslektaşlarından tepki yağdı. Erkan Petekkaya’nın “evden çıkma Türkiye” temalı set çalışanları ile birlikte söylediği şarkı ve görüntülerde birçok kişinin yan yana, iç içe çalıştığı gerçeği izleyenleri şoke etti.
Dizi setlerinin durmasını, çekimlerin koronavirüs tedbiri kapsamında ara vermesini destekleyen başarılı oyuncu Elçin Sangu da Erkan Petekkaya'ya tepki gösteren isimlerden oldu.