ATV Gel Dese Aşk oyuncusu Erkan Petekkaya'ya Elçin Sangu'dan sert tepki

Fakat ATV'de yayımlanan Gel Dese Aşk dizisinin çekimleri hala devam ediyor. Koronavirüse rağmen çekimleri devam eden dizinin oyuncularından Erkan Petekkaya ise diğer dizi setlerinin çekime ara vermesini şaşırtıcı bir şekilde eleştirince tepkilerin hedefi oldu.