Gel Dese Aşk'ın Murat'ı Erkan Petekkaya koronavirüs şarkısı söyledi kriz çıkardı
ATV ekranlarında yayınlanan Gel Dese Aşk dizisinde Murat rolüne hayat veren oyuncu Erkan Petekkaya set çalışanları ile koronavirüs şarkısı söyledi sosyal medya ikiye bölündü.
Son dizisi Gel Dese Aşk ile sık sık eleştirilerin hedefi olan Erkan Petekkaya yine çok konuşulacak bir olaya imza attı. Rol aldığı dizinin setindeki çalışanlarla birlikte koronavirüs şarkısı söyleyen Erkan Petekkaya'ya yüzlerde yorum yapıldı.
Son yıllarda birçok magazin olayıyla gündeme gelen oyuncu Erkan Petekaya uçağa içkili bindiği iddia edilmiş ve günlerce konuşulmuştu. Rol arkadaşı Nurgül Yeşilçay ile olan polemiği de olay olan Erkan Petekkaya son paylaşımı ile yine magazin basınında yer aldı.
Gel Dese Aşk dizisinin setindeki çalışanlarla bir araya gelen oyuncu, yaklaşık 10 kişinin aynı ortamda ve birbirine çok yakın olduğu anda çektiği koronavirüs şarkısı ile tepki çekti.
İşte Petekkaya'nın Biz de böyle bir deli ekibiz #oykorona #korona seslendirenler ep ve arkadaşları. Bizde tıpkı saglık calısanları market calısanları guvenlik görevlileri gibi@sizler evde oturun diye işimizin basındayız. Bizimde işimiz sizleri eglendirmek #evdekaltürkiye. Bu zor günlerde bir tebessüm ettiyseniz ne mutlu bize. Yaşasın soytarılar .sevgiler selamlar . notuyla paylaştığı o video.