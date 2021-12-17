ATV Esra Erol'da savaş çıktı! Avukat Hülya Kuran krizi... Yolları ayrılıyor mu?
ATV'de canlı yayınlanan Esra Erol'da programıyla ilgili çok konuşulacak iddia... Sosyal medyada yer alan iddialara göre Esra Erol ile programında görev alan Avukat Hülya Kuran saç saça baş başa kavga ettiği iddiası yayıldı.
ATV'da hafta içi her gün canlı yayınlanan Esra Erol'u yıllardır hiç yalnız bırakmayan hatta evlilik programlarından bu yana ebraber çalışan Avukat Hülya Kuran ile ilgili magazin gündeminde bomba etkisi yaratan bir dedikodu yayıldı. Sosyal medyada dolaşan bir iddiaya göre Esra Erol ile Avukat Kuran hanım stüdyo arkasında kavga etti. Sevilen ikilinin arasındaki bu soğuk savaşın ardından Avukat Hülya Kuran'ın, Esra Erol'la yollarını ayıracağı söylentisi yayıldı.
Esra Erol ile Avukat Hülya Kuran arasında yaşanan kavganın sebebi ise sosyal medyadaki kulislere göre RTÜK'ün açıklaması...
Aralarından su sızmayan ikilinin arasına RTÜK'ün açıklaması girmiş...
Geçtiğimiz günlerde RTÜK tarafından yapılan açıklamada, "Kamuoyunun haklı şikayetleri karşısında bu tür programların yayından kaldırılması zorunluluğu gündeme gelecektir" dedi.