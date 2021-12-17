ATV Esra Erol'da savaş çıktı! Avukat Hülya Kuran krizi... Yolları ayrılıyor mu?

ATV'da hafta içi her gün canlı yayınlanan Esra Erol'u yıllardır hiç yalnız bırakmayan hatta evlilik programlarından bu yana ebraber çalışan Avukat Hülya Kuran ile ilgili magazin gündeminde bomba etkisi yaratan bir dedikodu yayıldı. Sosyal medyada dolaşan bir iddiaya göre Esra Erol ile Avukat Kuran hanım stüdyo arkasında kavga etti. Sevilen ikilinin arasındaki bu soğuk savaşın ardından Avukat Hülya Kuran'ın, Esra Erol'la yollarını ayıracağı söylentisi yayıldı.