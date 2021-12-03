ATV Esra Erol'da Melahat Teyze'nin kızı Fatma'nın son hali yürek burktu! Saçlarını kazımış...

ATV ekranlarında gündüz kuşağında yayınlanan Esra Erol'da canlı yayınına çıkan Melahat Oruç, yüzde 50 engeli olan 19 yaşındaki kızı Fatma Oruç'un imam nikahlı evli olan iki çocuk babası Ahmet'e kaçtığını söyleyerek yardım istemesiyle haftalardır izleyenleri ağlattı. Zihinsel engelli Fatma ise kaçtığı Ahmet'le nikah kıydıklarını söyleyerek önce ailesinin yanına dönmek istemedi sonra da kararını değiştirerek annesiyle evine geri döndü. Esra Erol son yayında, ailesiyle bir süre yaşayan Fatma'nın yine evden kaçtığını söyleyerek son halinin fotoğrafını ekranlarda izleyicilerine gösterdi.