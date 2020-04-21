ATV Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'dan kötü haber final kararı geldi

ATV ekranlarının fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde geçtiğimiz hafta, Hızır Çakırbeyli'nin en yakın adamı olan Hurşit karakterine hayat veren Haydar Şişman'ın diziye veda etmesi herkesi şok etti. Şİmdi ise çıkan bir habere göre dizinin sezon finaline hazırlandığı iddiası gündeme bomba gibi düştü.