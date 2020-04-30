ATV Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz final yaptı Oktay Kaynarca EDHO'ya veda etti

Hızır Çakırbeyli karakterine hayat veren, Oktay Kaynarca veda paylaşımında, "Sevgili kardeşim Onur Tan bu videoyu son çalışma günümüzde son sahnenin ardından çekmişti ve sadece ekip arkadaşlarımıza göndermek içindi ama galiba bizi seven herkesin bu dileklerimi duyması gerekir. Teşekkür ederim kardeşlerim ellerinize yüreğinize sağlık" sözlerini sarf etti.