ATV Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizi setinde ilginç yöntem EDHO'da kriz
ATV ekranlarının en uzun soluklu dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz koronavirüse rağmen yeniden sete çıktı. EDHO setinde kriz yaşandı.
Fenomen dizi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, kısa bir aranın ardından yeniden sete çıktı. Koronavirüs önlemleri kapsamında zaruri olmadıkça dışarı çıkılmazken sete çıkılması herkesi şoke etti. Ara veren pek çok dizinin aksine çekimlerini sürdüren ekip için koronavirüs tehdidine karşı yoğun önlemler alınmaya başladı.
Onur Tan, Zübeyr Şaşmaz ve Baran Özçaylan'dan oluşan 3 yönetmenin çalıştığı dizide ekipler 40'ar kişiden oluşuyor. Artık az sayıda figüranın görev aldığı dizide çekimler oldukça hızlı bir şekilde gerçekleştiriliyor.
Tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre, sürekli ambulansın bekletildiği sette az sayıda mekan kullanıyor ve evlerinden alınan ekip sete çıkmadan önce çekim mekanlarında dezenfekte çalışmaları yapılıyor.
Kolonya ve dezenfektan malzemeleri için de ciddi bir harcamanın yapıldığı dizinin 65 yaş üstündeki iki oyuncusu Sabina Toziya (73) ve Turgay Tanülkü (66) için sahne yazılmıyor.