ATV EDHO'nun oyuncusu Oktay Kaynarca paylaştı hayranlar bakın ne yazdı
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Hızır Çakırbeyli rolünde olan Oktay Kaynarca, poligonda atış yaptığı paylaşınca yapılan yorumlar şaşırttı.
Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı Süleyman Çakır karakteriyle gönüllerde taht kuran Oktay Kanyarca şimdilerde Atv ekranlarında yayımlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Hızır Çakırbeyli rolüyle sevenlerinin karşısına çıkmaya devam ediyor ve sosyal medyayı da oldukça aktif kullanıyor.
Oktay Kaynarca Makine Kimya Enstitüsü’nü ziyaret ederek, yeni silahları denedi ve sosyal medya hesabından bir poligon videosu paylaştı. Kaynarca, Türk savunma sanayinin son yıllardaki atılımından etkilendi ve MKE’de yaptığı ziyaretten de kısa bir video paylaştı.
Dizilerde elinden silah düşmeyen Oktay Kaynarca’nın Türkiye’nin bir başarısının reklamını yapması da oldukça anlamlıydı.
Oktay Kaynarca'nın bu paylaşımının altına binlerce hayranı Süleyman Çakır ile ilgili yorumlar yaptı.