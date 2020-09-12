ATV EDHO'nun oyuncusu Oktay Kaynarca paylaştı hayranlar bakın ne yazdı

Oktay Kaynarca Makine Kimya Enstitüsü’nü ziyaret ederek, yeni silahları denedi ve sosyal medya hesabından bir poligon videosu paylaştı. Kaynarca, Türk savunma sanayinin son yıllardaki atılımından etkilendi ve MKE’de yaptığı ziyaretten de kısa bir video paylaştı.