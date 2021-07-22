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ATV EDHO'dan ayrıldı 25 Türk arasına girdi! Ece Hakim ABD'de büyük başarı elde etti

ATV EDHO'dan ayrıldı 25 Türk arasına girdi! Ece Hakim ABD'de büyük başarı elde etti

Oktay Kaynarca, Hüseyin Avni Danyal, Yunus Emre Yıldırımer, Ozan Akbaba'nın başrollerini paylaştığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin genç yıldızı Ece Hakim başarısıyla olay oldu.

ATV EDHO'dan ayrıldı 25 Türk arasına girdi! Ece Hakim ABD'de büyük başarı elde etti

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Hızır Çakırbeyli'nin Meryem'den olan kızı Zeynep Çakırbeyli'yi canlandıran Ece Hakim, dizide Hızır'ın düşmanları tarafından Hızır'a kurulan bir pusu sonucu öldürülerek ekranlara ara vermişti. 

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ATV EDHO'dan ayrıldı 25 Türk arasına girdi! Ece Hakim ABD'de büyük başarı elde etti

Hakim'in diziden ayrılma kararında 2016 yılında Harvard Üniversitesi'ni tam burslu kazanmış olması ve eğitim hayatı neden oldu.

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ATV EDHO'dan ayrıldı 25 Türk arasına girdi! Ece Hakim ABD'de büyük başarı elde etti

Genç oyuncu, geçtiğimiz mayıs ayında mezun olmuştu. 

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ATV EDHO'dan ayrıldı 25 Türk arasına girdi! Ece Hakim ABD'de büyük başarı elde etti

Oyuncu, 2021 yılında ABD üniversitelerinde başarı gösteren 25 Türk öğrencisinden biri oldu.

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