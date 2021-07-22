ATV EDHO'dan ayrıldı 25 Türk arasına girdi! Ece Hakim ABD'de büyük başarı elde etti

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Hızır Çakırbeyli'nin Meryem'den olan kızı Zeynep Çakırbeyli'yi canlandıran Ece Hakim, dizide Hızır'ın düşmanları tarafından Hızır'a kurulan bir pusu sonucu öldürülerek ekranlara ara vermişti.