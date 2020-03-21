ATV dizisi Kuruluş Osman sağlık çalışanlarına işte böyle teşekkür etti

Çin'n Wuhan kentinde ortaya çıkıp tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs salgını 11 binden fazla kişinin ölümüne sebep oldu. Türkiye'ye de bulaşan virüs 9 kişinin canına mal oldu. Salgın nedeniyle aralıksız çalışmalarını sürdüren sağlık çalışanlarına, her akşam 21.00'de balkon ve camlara çıkan vatandaşlar alkışlarıyla destek vermeye başladı. Bu desteğe Kuruluş Osman dizisinin oyuncuları da sessiz kalamadı.