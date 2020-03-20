ATV dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a flaş transfer EDHO'ya o da katıldı
ATV'de yayımlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde bomba bir transfer yapıldı. Dizi kadrosuna yılların oyuncusu, usta bir isim katıldı.
Yayımlandığı 5 sezonda da reytingleri alt üst eden ekranların sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son bölümünde ünlü oyuncu Mustafa Üstündağ'ın senaryo gereği diziye veda etmesi sonrası EDHO'ya bomba bir transfer yapıldı.
Başrollerinde Oktay Kaynarca, Turgay Tanülkü, Hüseyin Avni Danyal gibi isimlerin olduğu Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Boran karakterine hayat veren Mustafa Üstündağ diziden ayrılmıştı. Dizi yönetimi boşluğu doldurmak için yılların oyuncusu usta isim Ali Sürmeli'yi kadroya dahil etti.
Onur Tan'ın yönetmenliğini yaptığı dizide ardı ardına gelen ölümler senaryoya damga vurdu. Tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Ali Sürmeli "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz"ın kadrosuna dahil oldu. Sevilen dizi önümüzdeki sezon da ekranlara gelecek.
Ali Sürmeli Kimdir?
Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu. 7 Nisan 1959, Solhan / Bingöl doğumlu. Aslen Muş -Varto Omeriyan köyündendir.