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ATV canlıda Müge Anlı şaştı kaldı büyülü sucuğu yiyince kızı aşık olup kaçtı

ATV canlıda Müge Anlı şaştı kaldı büyülü sucuğu yiyince kızı aşık olup kaçtı

ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan büyülü sucuk olayı izleyenleri hayrete düşürdü.

ATV canlıda Müge Anlı şaştı kaldı büyülü sucuğu yiyince kızı aşık olup kaçtı

Müge Anlı Tatlı Sert'te yine ilginç bir olay yaşandı. Annesi ve kardeşleriyle İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde yaşayan Sinem Asrak 25 Mayıs günü ortadan kayboldu. 

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ATV canlıda Müge Anlı şaştı kaldı büyülü sucuğu yiyince kızı aşık olup kaçtı

İddialara göre; 16 yaşındaki Sinem Asrak, 20 yaşındaki kuzeniyle kayıplara karıştı.

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ATV canlıda Müge Anlı şaştı kaldı büyülü sucuğu yiyince kızı aşık olup kaçtı

İki gencin ailesi ise canlı yayında karşı karşıya geldi. Kayıp kuzenlerin aileleri canlı yayında birbirleriyle kapıştı. 

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ATV canlıda Müge Anlı şaştı kaldı büyülü sucuğu yiyince kızı aşık olup kaçtı

Kaçırılan kızları için programa başvuran aile, yeğeninin getirdiği büyülü sucuğu yedikten sonra kızının teyzesinin oğluna aşık olduğunu iddia etti.

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