ATV canlı yayında FETÖ şikayeti! Müge Anlı yeni mesajları tek tek ifşa etti
ATV Müge Anlı'nın programında esrarengiz Sinop yangınında Erdal Özkaya'nın FETÖ mesajlarına yenileri eklendi, Müge Anlı bütün mesajları tek tek okudu.
ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Sinop'taki esrarengiz yangında kaybolan 3 kişiye hakkında hala bir ize ulaşılmazken geçen hafta FETÖ mesajları programa damga vurmuştu. Erdal Özkaya'nın FETÖ mesajlarına yenileri eklenirken Müge Anlı yeni çıkan mesajları da tek tek ifşa etti. Yangınla ilgili ortaya atılan akıl almaz iddialar ise dehşete düşürdü.
22 Nisan 2019 tarihinde Sinop'un Türkeli ilçesine bağlı Yazıcı köyünde Özkaya ailesinin evi şüpheli bir şekilde kül oldu. Yangında Nurten Özkaya (28) ve oğlu Ramazan Özkaya (4) ile eşinin anneannesi Hanife Özcan'ın (105) yaşamını yitirdiği. Esrarengiz yangından olaylar zinciri ise bundan sonra başladı.
Ahşap evdeki yangından toplanan tam 302 torba delil Adli Tıp kurumuna götürülerek incelenmeye alındı. Adli tıp raporunda ise gelen delilerde bir çok materyal rastlandığı ancak insana dair hiç bir ize ulaşılamadığı açıklandı.
Yangında kız kardeşi Nurten Özkaya'yı kaybeden Eda Çelik'in programa başvurmasıyla araştırmaya başlanan olayda dikkatler Erdal Özkaya'nın üzerindeydi. Oğlu, eşi ve anneanesinden hiç bir haber alınamayan Erdal Özkaya çelişkili açıklamalarla akıllarda soru işaretleri oluşmasına neden oldu.