ATV Bir Zamanlar Çukurova'ya ayrılığı damga vurdu veda mesajında bakın ne yazdı

Aracığıyla seyir halindeyken kontrolü kaybeden Yılmaz, uçurumdan yuvarlandı. Kazaya şahit olan Demir ise Yılmaz'ı yanan araçtan kurtardı. Uzun bir ameliyatın ardından kendine gelen Yılmaz, kendisini kurtaran Demir'le helalleşti.