ATV Bir Zamanlar Çukurova'ya ayrılığı damga vurdu veda mesajında bakın ne yazdı
Bir Zamanlar Çukurova'nın başrol oyuncusu dizinin yayımlanan son bölümünde veda etti. Sosyal medya hesabından bir de duygusal paylaşım yaptı.
Son zamanlarda oyuncu değişiklikleriyle gündemde olan Bir Zamanlar Çukurova dizisi, dün akşam yeni bölümüyle ekranlara geldi. Çukurova son bölümde trafik kazası yapan Yılmaz Akkaya, hastanede yaşam mücadelesi verdi.
Aracığıyla seyir halindeyken kontrolü kaybeden Yılmaz, uçurumdan yuvarlandı. Kazaya şahit olan Demir ise Yılmaz'ı yanan araçtan kurtardı. Uzun bir ameliyatın ardından kendine gelen Yılmaz, kendisini kurtaran Demir'le helalleşti.
Ancak durumu kritik olan Yılmaz, Züleyha'yla konuştuğu sırada aniden fenalaşarak hayatını kaybetti. Yılmaz'ın ölümü Çukurova'yı yasa boğdu.
Dizide 3 sezondur Yılmaz Akkaya rolünü canlandıran ünlü oyuncu Uğur Güneş ise son bölümle veda etmiş oldu.