ATV Bir Zamanlar Çukurova'nın setinde kriz çıktı başrol oyuncusu çalışana saldırdı
Bir Zamanlar Çukurova'nın sevilen oyuncusu Murat Ünalmış'ın sette bir çalışana saldırmaya çalıştığı haberi gündeme bomba gibi düştü.
Başrollerini Vahide Perçin, Murat Ünalmış, Uğur Güneş, Hilal Altınbilek ve Kerem Alışık’ın paylaştığı Bir Zamanlar Çukurova dizisinin setinden korkutan bir haber geldi. Murat Ünalmış'ın sette bir çalışanla kavga ettiği söylentisi kısa süre içerisinde yayıldı.
Tv100'ün haberine göre dizi piyasası son günlerde “Bir Zamanlar Çukurova” dizisinin setinde yaşanan kavgayı konuşuyor. İkinci sezonunda da büyük ilgiyle izlenen Tims&B imzalı dizisinin başrol oyuncusu Murat Ünalmış’ın, sette bir çalışanla tartıştığı söyleniyor.
Yumruk atmaya çalıştı: İddiaya göre sinirlerine hakim olamayan Ünalmış, çalışana yumruk atmaya çalıştı. Araya girenler tarafları sakinleştirdi. Yaşanan kavga Adana’da çekilen dizinin setinde büyük bir gerginliğe neden oldu.
Deli Gönül setinde de olay çıkmıştı: Ünalmış, daha önce “Deli Gönül” dizisinin setinde de bir çalışanla benzer bir olay yaşamış ancak konu kapatılmıştı.