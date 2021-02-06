ATV Bir Zamanlar Çukurova'da veda vakti geldi ünlü oyuncu artık ayrılıyor!
ATV'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da yaşanacak ayrılık sevenlerini üzecek. Yeni bölümde her şey gün yüzüne çıkacak.
ATV'de ekrana getirilen başrollerinde Murat Ünalmış, Hilal Altınbilek, Kerem Alışık ve Hande Soral gibi isimlerin rol aldığı Bir Zamanlar Çukurova 83. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Birçok oyuncu değişikliği yaşanan dizi hiç kan kaybetmedi.
Fikret'in Demir'e olan düşmanlığının sonuçlarının neler doğuracağı merak konusu olurken, Ümit ile Demir arasındaki ilişkide dikkat çekiyor.
Züleyha'ya olan büyük aşkı için dengeleri alt üst eden Demir'in Ümit'e karşı bir şeyler hissediyor olması ise izleyici tarafından eleştirilmeye başlandı.
Yılmaz'ın ölümünün ardından Demir takıntılı aşkı Züleyha'yı bir kenara bıraktı.