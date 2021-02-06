BIST 1.527
DOLAR 7,06
EURO 8,51
ALTIN 410,95

ATV Bir Zamanlar Çukurova'da veda vakti geldi ünlü oyuncu artık ayrılıyor!

ATV'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da yaşanacak ayrılık sevenlerini üzecek. Yeni bölümde her şey gün yüzüne çıkacak.

ATV'de ekrana getirilen başrollerinde Murat Ünalmış, Hilal Altınbilek, Kerem Alışık ve Hande Soral gibi isimlerin rol aldığı Bir Zamanlar Çukurova 83. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Birçok oyuncu değişikliği yaşanan dizi hiç kan kaybetmedi. 

115

Fikret'in Demir'e olan düşmanlığının sonuçlarının neler doğuracağı merak konusu olurken, Ümit ile Demir arasındaki ilişkide dikkat çekiyor. 

215

Züleyha'ya olan büyük aşkı için dengeleri alt üst eden Demir'in Ümit'e karşı bir şeyler hissediyor olması ise izleyici tarafından eleştirilmeye başlandı. 

315

Yılmaz'ın ölümünün ardından Demir takıntılı aşkı Züleyha'yı bir kenara bıraktı.

415