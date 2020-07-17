Atmosferdeki metan gazı tarihteki en yüksek seviyeye ulaştı
Yapılan bir araştırma 2000 yılından bu yana atmosferdeki metan salımının 50 milyon tondan daha fazla arttığını ortaya koyarken sebepleri ise bakın neler..
Bilim insanları, hayvan yetiştiriciliği ve fosil yakıtlar nedeniyle artan metan gazının son 20 yılda atmosferde tarihteki en yüksek seviyeye çıktığını belirtti. Artan metan gazı nedeniyle küresel ısınmanın tehlikeli boyutlara ilerlediği belirten araştırmacılar dünyanın bu nedenle 3-4 derece ısındığını açıkladı.
Küresel sıcaklık 3 ile 4 derece arasında yükseldi
ABD’de Stanford Üniversitesi tarafından yapılan yeni bir araştırmada, hayvan yetiştiriciliği ve fosil yakıtlar nedeniyle, metan gazının küresel emisyonlarının son 20 yılda rekor düzeye ulaştığı ve ardından dünyadaki sıcaklıkların 3 ile 4 santigrat derece arttığı belirtildi.
350 milyon otomobile eşit
Çalışmada, 2000 yılından bu yana kokusuz ve renksiz gazın her yıl 50 milyon tondan fazla arttığı ifade edilerek, bu rakamın 350 milyon otomobile veya Almanya ile Fransa'nın toplam gaz emisyonunun iki katına eşit olduğu aktarıldı.
“Earth System Science Data and Environmental Research Letters” da yayımlanan bulgularda atmosferdeki metanın yarısından fazlasının insan faaliyetlerinden kaynakladığı görüldü.