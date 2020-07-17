Atmosferdeki metan gazı tarihteki en yüksek seviyeye ulaştı

350 milyon otomobile eşit

Çalışmada, 2000 yılından bu yana kokusuz ve renksiz gazın her yıl 50 milyon tondan fazla arttığı ifade edilerek, bu rakamın 350 milyon otomobile veya Almanya ile Fransa'nın toplam gaz emisyonunun iki katına eşit olduğu aktarıldı.