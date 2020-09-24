Atiye'nin yıldızı Melisa Şenolsun Umut Evirgen'in kıskançlık iddialarına bakın ne tepki verdi

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre, çift ne ilişkilerine dair ne de haklarında çıkan iddialara dair cevap verdi. Öte yandan Tuba Büyüküstün'le 3 yıllık ilişkisi sona eren işletmeci Umut Evirgen ile yeni bir ilişkiye başlayan Melisa Şenolsun, Instagram'daki bazı ünlü isimleri silmişti.