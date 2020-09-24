Atiye'nin yıldızı Melisa Şenolsun Umut Evirgen'in kıskançlık iddialarına bakın ne tepki verdi
Melisa Şenolsun ve Umut Evirgen çifti, önceki akşam Yeniköy'de görüntülendi, çifte Şenolsun'un bazı erkek arkadaşlarını sosyal medya hesabından silmesi soruldu.
Geçtiğimiz haftalarda aşkları ortaya çıkan Melisa Şenolsun ve Umut Evirgen çifti, Yeniköy'de bir mekanda aile yemeği yemenin ardından kameraların objektifine takıldı. Taze aşıklara Evirgen'in kıskançlık krizine girdiği ve bu nedenle Şenolsun'un sosyal medya hesabı Instagram'dan erkek arkadaşlarını sildiği iddiası soruldu.
Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre, çift ne ilişkilerine dair ne de haklarında çıkan iddialara dair cevap verdi. Öte yandan Tuba Büyüküstün'le 3 yıllık ilişkisi sona eren işletmeci Umut Evirgen ile yeni bir ilişkiye başlayan Melisa Şenolsun, Instagram'daki bazı ünlü isimleri silmişti.
Melisa Şenolsun, sosyal medya hesabı Instagram'dan Kerem Bürsin ve Burak Deniz'i takip etmeyi bırakmıştı.
Şenolsun'un, diğer meslektaşı Metin Akdülger'i önce takipten çıkarıp, sonra tekrar takibe alması sosyal medya kullanıcılarının dikkatinden kaçmamıştı.