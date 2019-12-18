Atiye dizisinin galasında Beren Saat herkesi büyüledi övgüler yağdı

Beren Saat, rol arkadaşı Mehmet Günsür ile özel bir projede yer aldığı için çok mutlu olduğunu belirtti ve sözlerine şöyle devam etti:

"Çok güzel bir hikaye anlatmaya çalıştık. Gerçekten bir arada olmaları tesadüf olmayan, kabiliyetli, hayal kuran ve bu işi aşkla yapan çok güzel bir ekiple çalıştık. O yüzden heyecanlıyız. Bir yandan da yaptığımız diziye güveniyoruz. Netflix'in bize özgür bir alan sunması ve onların güvenini arkamızda hissetmek de çok özeldi. Geldiğiniz için teşekkür ederim."