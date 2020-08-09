Atın cinsel organını gösterip bakın ne söyledi Dayı filminde ikinci taciz olayı!

Tarsus Polis Merkez Amirliği'ne başvurarak şikayetçi olan Çağlan, olayı şöyle anlattı:

"Filmin Tarsus çekimlerinde, Mehmet Türksoy Gölebeyi isimli şahıs 'Hişşt kızlar' diyerek kaşıyla atı gösterdi. Baktığımızda erekte olmuş atın cinsel organı ile karşılaştık. Gölebeyi imalı bir şekilde 'Dikkat edin ha' deyip kahkahalar atarak güldü. Gururum kırıldı. Tarsus Polis Merkez Amirliği'ne başvurarak şikayetçi olan Çağlan, Setteki işimden ayrılarak İstanbul'a döndüm. Kendisinden davacı ve şikayetçiyim. Olay sırasında film ekibindeki tüm arkadaşlar bana destek çıktı. Bu beni çok mutlu etti."