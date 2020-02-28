Atilla Taş İdlib'de 33 askerin şehit olmasına isyan etti 'Gençlerimizi koruyun'

"Çok kötü haberler geliyor. Kim ki gencecik yüreklerin ölümüne üzülmez, alçaktır! Tek isteğimiz doğru düzgün haberler verin de, insanlar da bilsin neler olduğunu. Olan gariban çocuklarına oluyor! Bu halk bunu bilmeyi hak ediyor! Neler oluyor?''