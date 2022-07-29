Atık su taştı! Üç şehri birbirine bağlayan otoyol ulaşıma kapandı
GAZİANTEP Organize Sanayi Bölgesi (OSB) atık su arıtma tesisindeki setlerin taşması sonucu, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda (TAG) ulaşım durdu.
Atık su tesisindeki arıza nedeniyle TAG Otoyolu'nda ulaşım aksadı. Otoyolda biriken suyun içerisinde bir otomobilin kaldığı ihbarı üzerine, bölgeye AFAD ekipleri de sevk edildi.
OSB'nin atık su arıtma tesisindeki bazı pompalarda henüz bilinmeyen bir nedenle arıza meydana geldi. Arıza nedeniyle atık suların taşındığı setlerde taşma yaşandı.
Taşan sular ise otoyolun bazı bölümlerinde su birikintilerine sebep oldu.
Su birikintisi nedeniyle bazı trafik kazalarının da meydana geldiği bildirildi. Yolun bazı bölümlerinde su seviyesinin derinleştiği, bazı araçların da mahsur kaldığı aktarıldı.