Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz o fotoğrafı paylaşanlara tepki gösterdi

Sevilen şarkıcı fotoğrafı paylaştığı tweete "Bu kafa özgürlük ifade eder! Bu kafa insanları görüntülerine göre sınıflandıran insanlara bir açıklamadır! Bu dönemler sokaklarda çok sert karşılanıyordu bu tavırlar. Bir küpe takmak, saç uzatmak bile olaydı! Sonra Ümit Davala saçı bir kesti bütün Türkiye mohikan... Biz şok!" yazarak tepki gösterdi.