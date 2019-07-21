Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz o fotoğrafı paylaşanlara tepki gösterdi
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelen Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz, kendisinin eski konser fotoğrafını paylaşıp eleştirenlere tepki gösterdi.
Son dönemlerde sık sık yaptığı siyasi analizler ve polemikler nedeniyle gündeme gelen Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz kendisine atılan eski bir fotoğrafına ve eleştirilere yanıt verdi.
Özoğuz kendisinin fotoğrafını paylaşanlara "Bu resmi paylaşıp duruyor bazı arkadaşlar Eee sıkıntı nedir anlayamadım? Flat line bar konseri Sene 1993 şu an sene 2019... Hala her şeyimizle aynıyız değişen bir şey yok." şeklinde yanıt verdi.
Sevilen şarkıcı fotoğrafı paylaştığı tweete "Bu kafa özgürlük ifade eder! Bu kafa insanları görüntülerine göre sınıflandıran insanlara bir açıklamadır! Bu dönemler sokaklarda çok sert karşılanıyordu bu tavırlar. Bir küpe takmak, saç uzatmak bile olaydı! Sonra Ümit Davala saçı bir kesti bütün Türkiye mohikan... Biz şok!" yazarak tepki gösterdi.
Gökhan Özoğuz, 15 Temmuz'da gazeteci Nedim Şener ile yaşadığı tartışmayla gündeme gelmişti. Özoğuz, Ömer Halisdemir'in afişini "Bakın Nedim bey Türk askeri böyle resmedilir." diye paylaşmıştı.