Athena Gökhan'dan takipçisine sert tepki! Önce edepli ol sonra adam

''Bu şerefsizlik geleceğe dönük hayallerin umutların hazımsızlığı'': Ünlü rockçı Hayko Çekpin de Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullanmıştı; ''Bu şerefsizlik, bu günkü buluşmanın, dünkü başarının, geleceğe dönük hayallerin umutların hazımsızlığı. Sayın Kemal Kılıçtaroğlu'na yapılan saldırıyı her sağduyulu birey gibi kınıyorum. Suçlular ve azmettiricileri konusunda, sonuç görmeyi gönülden diliyorum.''