Athena Gökhan Özoğuz Twitter paylaşımlarıyla yine dikkat çekti 'Şu ülkede artık...'
Sosyal medya hesaplarından yaptığı yorumlarla zaman zaman gündeme gelen Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz, bu kez Twitter paylaşımlarıyla dikkat çekti.
Geçtiğimiz günlerde koronavirüs kapsamında belediylelerin bağış toplamasına engel olanlara isyan eden Gökhan Özoğuz, yine sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımlarla gündeme geldi.
Türkiye’de kimsenin görüş ayrılığı nedeniyle vatan haini ilan edilmemesi gerektiğini belirten Özoğuz, şunları yazdı:
''Allah aşkına, şu ülkede görüş farklılığı nedeniyle kimse kimseyi vatan hainliği ile suçlamasın.''
''Bu ülkede herkes vatanın bölünmesine karşıdır. İsteyen varsa da biz karşıyız. İnanç ve kültür farklılıklarını bir göre, vatan severdir. Hepsi yerli ve millidir.''
Ülke yönetiminde eşit olunması gerektiğini belirten Özoğuz, sözlerine şöyle devam etti:
Vatan severlik bana göre sol görüşlülük, bir başkasına göre ülkücülük, başkasına göre dindarlıkla bağdaşabilir. Herkes burada özgürdür.''