Atatürk’e yabancı olmak, el olmaktır vefa ve saygıyla

Bir kesim insanların Gazi Mustafa Kemal Atatürk’le olan kabullenemeyişlerini anlamış değilim…

Atatürk yaşıyor olsaydı ben size ne yaptım, beni neden kabullenmekte zorluk çekiyorsunuz?

Diye sorardı.

Diğer yanda Atatürk’ü tanrılaştıranlarıda anlamış değilim…

Atatürk yaşıyor olsaydı kendisini “putlaştıranlara” bırakın benim yakamı derdi.

Atatürk

Bu güzel ülkemin kurtuluş mücadelesinde önderdir, liderdir.

Cumhuriyet’in kurucusudur.

Ülkenin mihenk taşı ve mimarıdır.

Türkiye; orta doğu ülkelerinin özelliklerini değil de batı ülkelerinin olumlu anlamdaki özelliklerini taşıyorsa,

Atatürk’ün kurmuş olduğu Cumhuriyet sayesindedir. Atatürk’e duyulan derin vefa ve saygı bundandır.

Atatürk bir ulusun hatta dünyanın kaderine etki etmiştir,

Bütün hayatını milletine adamıştır,

Savaşla, mücadeleyle, adanmışlıkla,

Vakfedilmiş bir ömürle, adını altın harflerle yazdırmıştır,

Dünya liderleri arasına.

Atatürk’ü, vefatının 86. yıldönümünde bir kez daha şükran ve özlemle anmamız bundandır.

Bir de Mustafa Kemal Atatürk için canını verecek”miş” gibi duranlar var.

Bunlar

İktidara muhalif olmak için var güçleriyle sürünen FETÖ artıkları, FETÖ kırıntıları…

Modern zaman putunun peşinden ABD’ye koşanlar,

CHP’ye oy verince AK Parti’yi dar ağacına göndermiş sayanlar,

CHP’nin, 6 Ok’unun neleri temsil ettiğini ezberleyenler,

Bu 6 ok hakkında 6 cümle kuramayanlar,

Mustafa Kemal Atatürk’ün kurmuş olduğu bu ülke ile ilgili hayalleri dahi olmayanlar,

“Benden sonra beni benimsemek isteyenler, bu temel eksen üzerinde akıl ve bilimin rehberliğini kabul ederlerse, manevi mirasçılarım olurlar.”

Diyen ulu önderi anlamakta direnenler,

Atatürk’ün düşünce dünyasını anlama yetisinden fersah fersah uzak olanlar,

“mış” gibi yapmakla Atatürkçü olunmaz.

Sovyet devrimi iktidarla mücadele ederek gerçekleştirilmiştir. Fakat sizlerin iktidarla mücadele etmesi mümkün mü, o nedenle hedefinize Atatürk üzerinden ulaşmanız mümkün değil.

Bu toplumda millet, ulus, vatan ve kutsallara saygı bilinci her daim diridir. Sizlerse ölüler…

Atatürk’ü elde kadehler, eller havaya modunda “Yaşa Mustafa Kemal Paşa” diye bağırarak kadehleri Atatürk için kaldırmakta Atatürk sevgisi değildir.

10 Kasım toplum olmanın, birlik olmanın, birlikte yas tutmanın, ortak acının simgesidir. Komşuda cenaze varken evde düğün olmaz. Bu Atatürk’e yabancı olmak, el olmaktır.