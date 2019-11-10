Atatürk pankartına dokunmayan Fenerbahçeli Kostas Sloukas tepki çekti
Fenerbahçe Beko'nun yıldız oyuncusu Kostas Sloukas, 10 Kasım'da Atatürk'ü anmak için hazırlanan pankarta dokunmadı. Olay sosyal medyada gündeme oturdu.
Beşiktaş maçı öncesinde Fenerbahçeli basketbolcular ellerinde, "81. yılında Atamızı özlem ve saygıyla anıyoruz" yazılı pankart ile çıktı.
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Fenerbahçe Beko, bu anları resmi Twitter hesabından paylaştı.
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Fenerbahçeli taraftarlar, videoda, Yunan basketbolcu Kostas Sloukas’ın pankartı tutmadığını fark etti.
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Fenerbahçeli taraftarlar, "Sloukas neden tutmuyor?" şeklinde tepki gösterdi.
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