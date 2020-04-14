Atatürk Havalimanı'nda yapımı süren hastanenin temeli ortaya çıktı
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında yapımına başlanan Atatürk Havalimanı'ndaki 1000 yataklı hastanenin temeli ortaya çıktı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 Nisan'da video konferans yöntemiyle düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısının ardından yaptığı açıklamada İstanbul'da Atatürk Havalimanı ve Sancaktepe'de iki hastane oluşturulacağını duyurmuştu.
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Erdoğan'ın yeni tip koronavirüs ile mücadele kapsamında yapımını duyurduğu Atatürk Havalimanı'ndaki 1000 yataklı hastane inşaatında çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.
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Hastane inşaatındaki çalışmaların son durumu havadan fotoğraflandı. 45 günde bitirilmesi planlanan hastanenin temel kısmı ortaya çıktı.
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Çok sayıda işçi ve iş makinesinin aralıksız çalıştığı hastane inşaatının havadan çekilen fotoğraflardı temel inşaatının büyük bir bölümünün tamamlandığı görülüyor.
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